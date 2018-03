Ivre, il réalise une course Uber à 1 600 dollars

Un tarif de base pour la prise en charge à 3,94 dollars et une taxe de réservation à 2,35 dollars, auxquels s'ajoutent 696,95 dollars pour la distance et 115,90 dollars pour le temps, sans compter quelques autres suppléments. Voici comment se décompose la facture salée que le chauffeur Uber a tendue au jeune homme à l'issue d'une course hors du commun, l'ayant emmené de Virginie occidentale au New Jersey il y a quelques jours, relate nj.com.

Kenny Bachman avait pourtant passé une bonne soirée ce jour-là. Il était avec des amis de l'université à Morgantown, en Virginie occidentale, où il réside en tant qu'étudiant, alors qu'il a grandi dans le New Jersey, à environ 500 kilomètres de là. Mais imbibé d'alcool, il a fait deux erreurs en commandant sa course Uber. La première? Il a demandé une voiture XXL, pour six, alors qu'il rentrait seul. Son doigt a dû riper... La deuxième? Il a rentré l'adresse de ses parents au lieu de son adresse d'étudiant.

Comme le sommeil a terrassé le jeune homme à l'arrière de la voiture tout au long du trajet, Kenny Bachman ne s'est aperçu de sa bévue qu'à l'arrivée, devant la porte de ses parents.

(L'essentiel)