Il jette plus de 100 000 euros par la fenêtre

De verdachte gooide een groot contant geldbedrag naar beneden. Dit geldbedrag hebben wij grotendeels in beslag kunnen nemen. Wij gaan onderzoeken wat de herkomst is van het geld en of er mogelijk sprake is van witwassen. pic.twitter.com/0gK0z02w10 — Politie Oost-Brabant (@politieob) March 22, 2020

En fin de semaine passée, un incendie s'est déclaré dans un appartement d'un immeuble de Den Bosch, dans le sud des Pays-Bas. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont eu la surprise d'être accueillis par une pluie de billets de banque jetés depuis un balcon par un homme, rapporte la police néerlandaise, dans un tweet, information relayée par 7sur7.be.

Sur des photos publiées par la presse locale, on peut ainsi voir les agents ramasser les billets jonchant le sol et les mettre dans des sacs en plastique. La police évoque «une somme substantielle», les médias locaux parlant eux de plus de 100 000 euros. La police ignorait encore dimanche l'origine de cet argent et a appelé sur Twitter à lui rapporter tout billet retrouvé sur la voie publique dans les environs de l'immeuble en question.

L'homme, soupçonné par ailleurs d'être l'auteur de l'incendie, a été interpellé. La propriétaire de l'appartement incendié s'est, elle, blessée en se jetant du 2e étage.

(L'essentiel/utes)