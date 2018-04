Trump dérangé par les pellicules de Macron

Donald Trump a visiblement été dérangé par les pellicules sur le costume d'Emmanuel Macron. Juste avant que les deux dirigeants ne posent pour les photographes de presse dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain a balayé d'un bref geste de la main les petits bouts de peau qui se trouvaient sur l'épaule de son homologue français.

“We do have a very special relationship,” President Trump says as he brushes off what he describes as "dandruff" from French President Macron’s shoulder. “We have to make him perfect. He is perfect.” pic.twitter.com/cXZx6dHnpB