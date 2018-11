Un mystérieux canard mandarin séduit New York

Il est devenu en quelques semaines la nouvelle attraction de Central Park: un magnifique canard mandarin, venu d'on ne sait où, est venu se mêler aux plus banals colverts, pour la plus grande joie des promeneurs et des paparazzi. Ce canard originaire d'Asie, avec son impressionnant plumage multicolore, est apparu dans le célèbre parc new-yorkais, un beau jour d'octobre, révélé par une vidéo partagée sur Twitter par un amateur d'oiseaux rares, David Barrett (@BirdCentralPark).

Depuis, les allées et venues de ce magnifique exemplaire de la famille des anatidés sont suivies de près sur les réseaux sociaux, et il a même eu son heure de gloire dans le New York Times. Personne ne sait comment il est arrivé là: certains ont d'abord pensé qu'il s'était échappé d'un zoo, mais les jardins zoologiques de la ville ont décliné. D'autres ont spéculé qu'il avait peut-être été abandonné par le foyer auquel il appartenait, même si cela supposerait qu'il vienne de plus loin que New York puisque les lois de la capitale financière américaine interdisent de garder un canard chez soi.

«Mandarin Patinkin»

Ce mystère n'a fait que nourrir la popularité du palmipède. De même que ses fugues occasionnelles, qui l'ont amené à disparaître parfois deux semaines d'affilée. Il a ainsi été repéré, avec sa bague noire à la patte droite, à plusieurs reprises dans l'État de New Jersey, de l'autre côté de l'East River, sans qu'on sache s'il avait nagé ou volé de l'autre côté.

C'est ainsi qu'il est devenu une star, surnommé «Mandarin Patinkin», en hommage à l'acteur Mandy Patinkin («The Princess Bride»), par le site d'informations new-yorkais Gothamist.

Mardi, le mandarin se prélassait, sous les objectifs des paparazzi, sur l'étang situé au sud-est de Central Park, à quelques jets de pierres du grand hôtel du Plaza, grignotant du bout du bec les miettes de pain que lui jetaient les curieux.

A stunning photo collection of the MANDARIN DUCK on the Central Park Pond today from ? @IAMASONFLOWERpic.twitter.com/DAdiEaJcIp– Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 26 novembre 2018

Big news on the MANDARIN DUCK'S past! Ashley Hernandez found him on Woodcliff Lake in 80th Street Park, North Bergen, NJ on October 19, a week after his initial Central Park appearance. Same zip-ties on right leg. Video by ?@BrandukoMpic.twitter.com/7DBLZLOH84– Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 26 novembre 2018

