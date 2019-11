La mystérieuse vidéo d'une plage qui crache du sang

Prise au piège dans des filets et des cordes, une baleine à bosse de neuf mètres a dû être euthanasiée puis enterrée sur la plage des Samoa, le 24 octobre. Mais l'animal n'aurait pas été enterré assez profondément, ce qui a provoqué cette réaction étrange, où sang et odeurs de putréfaction jaillissent du sol.

Alors que le rorqual en décomposition éloigne les passants qui trouvent la scène horrible et écœurante, Justin Viezbicke, coordinateur du National Oceanic and Atmosperic Association California Stranding Network, explique que cela fait tout simplement partie du cycle de la vie.

A juvenile humpback whale was found washed ashore on the south end of Samoa Peninsula this morning. The whale has been successfully freed from fishing nets but its chances of survival slim the longer it’s out of the water. https://t.co/3Exfmh1Imj pic.twitter.com/3l509bCcpM