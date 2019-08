Du badminton pour tuer le temps dans les bouchons

Le trafic toujours important dans le tunnel routier suisse du Gothard avait été immobilisé plusieurs heures lundi suite à une violente collision en début d'après-midi. Une voiture immatriculée aux Pays-Bas et roulant en direction du nord a franchi la double ligne de sécurité et percuté un camping-car - portant également des plaques néerlandaises - venant en sens inverse. La voiture est ensuite entrée en collision avec une camionnette immatriculée dans le canton de Zurich.

L'accident s'est produit à 1,5 kilomètre de la sortie nord de Göschenen. Cinq personnes ont été blessées, certaines légèrement et d'autres plus grièvement. Elles ont été transportées à l'hôpital. Le tunnel est resté fermé jusqu'en début de soirée causant un important embouteillage sur la route et même dans le tunnel. Des touristes ont alors décidé de jouer une partie de badminton pour faire passer le temps.

(L'essentiel/utes/ats)