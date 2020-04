Tom Brady se trompe de maison

Pas facile de s’acclimater à un nouvel environnement, à un nouvelle ville, à de nouveaux collègues. Même lorsque l'on s'appelle Tom Brady, qu'on est le quarterback star de la NFL et que l'on a gagné six fois le Superbowl. La star des Tampa Bay Buccaneers en fait la cruelle expérience au quotidien. Première boulette: Brady a été repéré en train de s'entraîner dans un parc de sa nouvelle ville, un lieu qui était censé être fermé en raison de la crise liée au Covid-19. Il a donc gentiment été prié de partir, malgré son statut d'idole...

Beacoup plus drôle, le quarterback est entré par erreur chez un parfait étranger, alors qu'il cherchait à rencontrer Byron Leftwich, le coordinateur offensif des Buccaneers. C'est David Kramer, un habitant de Tampa, qui a raconté cette savoureuse anecdote à TMZ.

Une chance d'avoir Tom Brady dans son salon

Alors qu'il était chez lui en plein télétravail, le voisin de Byron Leftwich s'est soudainement retrouvé en face d'un inconnu, pourtant très connu. «J'étais assis et je regardais ce grand type entrer chez moi. Il portait une casquette de baseball, je me souviens qu'il était beau gosse. Le plus drôle, c'est qu'il avait des sacs à dos sur chaque épaule, et qu'il ne m'a même pas regardé. Il a tout simplement fait tomber ses sacs de sport par terre, puis il m'a vu. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il m'a dit: "Hé, comment ça va, mec?"»

Monsieur Gisele Bündchen s'est vite rendu compte de son erreur. David Kramer poursuit son récit: «Et puis, il m'a regardé avec une expression... tellement confuse. Je n'oublierai jamais son visage. Et là il s'est demandé: "je me suis trompé de maison?"»

Reconnaissant Ton Brady, Kramer est resté choqué, scotché sur son siège et le visiteur s'est excusé et est parti. Il a dit : «Je suis vraiment désolé! Je suis tellement désolé!» Il a pris ses sacs et s'en est allé. «Je ne pense pas avoir vu quelqu'un quitter une maison plus vite que lui».

Trespassing in parks, breaking and entering... Just making myself at home in Tompa Bay! https://t.co/zfm5q9zhz6 — Tom Brady (@TomBrady) April 23, 2020

(L'essentiel)