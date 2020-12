Des chiots blottis contre le cadavre de leur mère

Un petit miracle est survenu à Krasnoïarsk (Sibérie), en début de semaine. Un habitant a découvert sept chiots blottis contre le cadavre congelé de leur mère, une chienne errante, comme s’ils essayaient de la réchauffer. Les petits gémissaient et luttaient tant bien que mal contre le froid, alors que la température flirtait avec les -20 degrés. Alertés, les bénévoles d’un refuge pour animaux ont mis deux jours pour attraper les chiots, qui refusaient de quitter leur maman.

Selon le «Siberian Times», les petits – quatre mâles et trois femelles – sont âgés d’environ un mois. «En fait, on ne sait pas ce qu’il s’est passé. Peut-être que la mère a été empoisonnée par des gens sans cœur, ce qui expliquerait qu’elle soit morte et que ses chiots ont survécu», explique un habitant. Il est également possible que la chienne soit morte de faim ou d’épuisement.

Les petits ont été accueillis dans un refuge, où ils ont reçu soins et nourriture. Les bénévoles espèrent désormais leur trouver une famille d’accueil. «Ils sont tout doux avec un bon sous-poil. Ils seront de taille moyenne et iront bien dans un appartement ou comme gardiens de sécurité», explique le personnel du refuge.

(L'essentiel/joc)