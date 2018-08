Un koala embarque à bord d'un avion pour l'Écosse

Les passagers d'un vol Düsseldorf-Edimbourg ont eu la surprise de voir un koala en cabine, avec son propre siège, voyageant dans le cadre d'un programme de conservation, a raconté son zoo d'accueil vendredi. Tanami, un adorable marsupial de 19 mois, a quitté le zoo de Duisbourg en Allemagne et parcouru plus de 1 100 kilomètres pour rejoindre le zoo d'Édimbourg.

«Les koalas sont des animaux très sensibles, donc il faut prendre des mesures particulières quand on les transporte. Ils voyagent en cabine et pas en soute afin que les soignants puissent s'assurer que tout se passe bien pendant le vol», a expliqué Darren McGarry, responsable des animaux aux zoo d'Édimbourg.

L'animal a voyagé jeudi soir dans une cage, placée sur un siège. Le zoo d'Édimbourg a tweeté plusieurs photos du marsupial, qu'on voit accroché à une branche, entouré d'eucalyptus, sa nourriture préférée.

Il a même pris la pause avec les hôtels de l'air et avec les pilotes.

Ready for our special passenger of the week? Here is koala Tanami, who went from @dusairport to @EDI_Airport with @eurowings! We wish you all a #HappyFriday! pic.twitter.com/b5zgYDhHDH