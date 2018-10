Tout le monde se moque du nouveau Titanic

Dès 2022, le Titanic II fera ses premières sorties en mer et ce, comme le laisse suggérer le nom – en tant que réplique exacte du navire catastrophe qui a heurté un iceberg, coulant et emportant avec lui plus de 1 500 personnes, il y a 106 ans. C’est, du moins, ce qu’on sait du film qui nous met en émoi tous les ans à Noël.

Mais pourquoi? Qui diable a bien pu se dire que la reconstruction du paquebot, représentatif de la mort, du naufrage et d’une scène de sexe torride dans une voiture serait une bonne idée? Et qui pourrait bien être volontaire pour monter à bord du navire? C’est aussi la question qu’ont dû se poser certains incrédules avant de partager leur étonnement, accompagné d'une pointe d'humour, sur Twitter.

«Et après ça, on reconstruit le Hindenburg?» demande un utilisateur à ses amis sur Twitter, en référence au grand ballon dirigeable qui reliait l'Europe et les États-Unis et qui a pris feu à son atterrissage en 1937. D'autres demandent aux responsables de tracer une nouvelle route pour le navire. Ceci dit, le changement climatique lui a probablement déjà ouvert la voie: «Le réchauffement climatique a fait fondre tous les icebergs, alors ça devrait être sûr maintenant», commente une utilisatrice. L'essentiel, c'est que les portes du nouveau Titanic soient assez grandes pour deux personnes.

