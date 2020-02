Un coureur de buffles a couru plus vite qu'Usain Bolt

Un coureur de buffles indien est devenu une star après une époustouflante course qui lui a valu d'être comparé à la légende du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt. Mais courir dans les rizières ou sur une piste sont deux choses très différentes, explique l'agriculteur de 28 ans #AFP pic.twitter.com/On65qdAcRc — Agence France-Presse (@afpfr) February 25, 2020

Il a couru le 100 mètres plus vite qu'Usain Bolt. Srinivas Gowda, un coureur de buffles indien, a ainsi réalisé une course hallucinante, en parcourant 142 mètres en seulement 13 secondes et 42 centièmes. Si on rapporte son temps sur 100 mètres, Srinivas Gowda, tracté par deux buffles dans des rizières, a couru la distance en 9 secondes 55 centièmes. C'est trois centièmes de mieux que le record du monde de l'ex-sprinter jamaïquain.

Mais difficile d'en conclure que Srinivas Gowda a battu le record du monde car, rappelle widermag.com, ramener un temps sur 142 mètres à une équivalence 100 m (et non un temps de passage) est hasardeux. Usain Bolt avait lui-même réalisé en 2009 le temps de 14 s 35 sur 150 mètres, soit plus vite encore que son record du monde du 100 mètres, avec une vitesse respective de 37,63 contre 37,57 km/h. De plus, le coureur indien est tracté par deux puissants buffles, capables eux de courir plus vite qu'Usain Bolt, ce qui le favorise. «On court plus vite, car les buffles courent plus vite», confirme Srinivas Gowda.

Quoi qu'il en soit, le ministère des Sports indien et la Fédération d'athlétisme ont proposé à Srinivas Gowda de faire des tests avec l'équipe nationale, en vue notamment des Jeux olympiques. Mais le coureur de buffles a décliné l'invitation, préférant pour l'instant rester sur sa «discipline».

(ol/L'essentiel)