Ils se marient à 120 mètres au-​​dessus du vide

Il est des mariages qui sont plus spectaculaires que d'autres. Comme celui de Ryan Jenks et Kimberly Weglin qui se sont dit «oui» dans le magnifique décor d'un canyon, près de Moab, dans l'Utah. En réalité, c'est au-dessus du canyon, à 120 mètres du sol, que les deux tourtereaux se sont unis, sur un grand filet multicolore mis en place pour l'occasion. Il faut dire que c'est à cet endroit précis que Ryan et Kimberly, équilibristes (tout s'explique...), se sont rencontrés puis fiancés.

L'émotion a été vive puisqu'un des témoins a laissé tomber une des alliances, heureusement stoppée dans sa chute par le filet! Les convives, prudents, ont préféré de leur côté assister à la touchante cérémonie depuis le bord de la falaise.

«C'est une représentation de la confiance, de l'amour-propre et de la vie; de toute l'énergie dont je veux m'entourer et que je souhaite porter jusque dans notre mariage et dans nos vies communes», a expliqué Kimberly, poète, sur Instagram.

(L'essentiel/LS)