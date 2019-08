Un saut insensé dans le Rhin pour un casse-​​cou

«Ça aurait pu mal se terminer de mille et une façons différentes», s'exclame un internaute, probablement partagé entre la crainte et l'émerveillement. Il faut dire que l'acrobatie réalisée il y a quelques jours à Bâle (Suisse) est de haute volée: un jeune traverse une route en courant et prend appui sur un mur pour ensuite survoler toute la largeur du quai, avant de finir plusieurs mètres en contrebas dans les eaux du Rhin.

Et, comme s'il n'y avait pas assez de danger dans cette figure, cette portion du fleuve est formellement interdite à la baignade à cause du passage fréquent de bateaux. Cette tête brûlée n'est autre que Toby Segar, as du parkour et trois fois finaliste de l'édition britannique de «Ninja Warrior» (voir ci-dessous). Le jeune homme est suivi par des amateurs de cascades dans le monde entier. Alors qu'il passait quelques jours à Bâle la semaine dernière, il s'est adonné à cette audacieuse réalisation. La vidéo fait le buzz depuis.

Mais le casse-cou ne suscite pas que de l'admiration – bien au contraire. «C'est effrayant», s'inquiète par exemple un habitant de la cité rhénane. Certaines voix sont encore plus sévères: «S'il se rate, il ne nous manquera pas. Les gens sont de plus en plus stupides... Qu'ont-ils à prouver? Tout ça pour des likes sur les réseaux sociaux...», peut-on ainsi lire dans l'espace commentaires du site d'un journal suisse.

(L'essentiel/lph)