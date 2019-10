Elle vit une histoire d’amour avec un... avion

Michele Köbke est amoureuse depuis cinq ans... d'un Boeing 737, rapporte l'agence de presse britannique Barcorft TV. L'Allemande de 30 ans, qui est objectophile (attirance sexuelle pour un objet), estime ainsi que «le Boeing 737-800 est très séduisant et sexy. Il est très bien bâti, et c’est un avion très attirant». Pour la jeune femme, cette relation est similaire à celle qui lie les couples. «C’est une relation normale, on passe des soirées ensemble et quand on va dormir, on se fait un câlin et on s’endort l’un contre l’autre».

Michele Köbke a rencontré pour la première fois celui qu’elle appelle «Schatz» («Trésor» en allemand) en 2014, à l’aéroport de Tegel, à Berlin. «Je regardais les avions, et ce Boeing 737-800 m’a approchée, et depuis je suis tellement amoureuse de lui, explique-t-elle. "Schatz" est très gentil et j’adore son aérodynamisme et son apparence, en particulier ses ailes».

Comme elle ne peut côtoyer son «petit ami» que quand elle vole avec, Michele a trouvé le moyen de dormir tous les soirs avec lui, en se procurant des miniatures, ou encore des morceaux de Boeing 737-800. «Mes joues me font mal à force de sourire, confie-t-elle. Je suis la femme la plus heureuse du monde, quand je suis avec lui, j’ai tout ce dont j’ai besoin».

(L'essentiel)