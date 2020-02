Quand Astérix se frottait à... Coronavirus

On connaissait déjà les pouvoirs visionnaires des créateurs des «Simpson», qui avaient notamment prédit l'élection de Donald Trump, la victoire de l'Allemagne à la Coupe du monde de football, la fin de «Game of Thrones» ou encore le design de l'iPod. Grâce à L'Est Républicain, on apprend que le Gaulois le plus célèbre du monde aussi, a des dons de voyance.

Dans «Astérix et la Transitalique», sorti en 2017 et créé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, Astérix et Obélix affrontent en effet un méchant nommé... Coronavirus. Tout au long de l'histoire qui se déroule en Italie, les deux héros ont maille à partir avec ce conducteur de char apparaissant sous les traits d'Alain Prost.

Coïncidence ou prédiction: ce soir par hasard j'ai lu le conte Astérix et la transitalique à mon fils: le personnage masqué et diabolique s'appelle #coronavirus et fait le tour de l'Italie ... semplicemente incredibile pic.twitter.com/1xM3I1w5Jj— Isabella di Lenardo (@Isadilenardo) February 24, 2020

(L'essentiel/joc)