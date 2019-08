Ils s'écrasent en mer et se mettent à faire des selfies

Il a beau avoir frôlé la mort, David Lesh n'a visiblement pas perdu sa bonne humeur. Mardi, l'Américain de 34 ans avait décollé de l'aéroport de Reid-Hillview (Californie) à bord de son nouvel avion, un Beechcraft Bonanza. Owen Leipelt, également pilote, volait non loin de son ami pour prendre des photos de l'appareil flambant neuf quand le moteur de celui-ci a lâché. Des images angoissantes tournées par Owen montrent l'avion de David se diriger tout droit vers le Pacifique.

Fort heureusement, le pilote, qui volait avec une amie, a gardé son sang froid, réussissant à éviter un crash mortel. «Nous avons frôlé sur quelques centaines de mètres et l'impact a été très minime. Nous avons immédiatement ouvert la porte et sommes sortis sur l'aile. Nous avons fait un inventaire rapide de ce qu'il y avait dans l'avion. J'ai pris mon portable et les clés de la voiture. Je savais qu'il nous restait 20 ou 30 secondes avant qu'il ne coule», témoigne le trentenaire sur NBC.

Le froid et les méduses

Et tandis que son engin s'enfonçait dans l'eau, le trentenaire a eu l'idée saugrenue de prendre son téléphone et de filmer cette scène surréaliste. Sur les images tournées par David, on peut voir son amie faire signe à un hélicoptère volant à leur rescousse. Parfaitement calmes, les deux naufragés ont même pris le temps de faire un selfie, tout sourire. Malgré les apparences, les deux Américains ont vécu de longues minutes très désagréables, entre le froid qui s'intensifiait et les méduses qui s'acharnaient sur eux.

Pendant ce temps, Owen n'a cessé de voler en rond au-dessus des naufragés, craignant le pire: «Après l'impact, je ne les ai plus vus pendant au moins dix minutes», raconte le pilote. Grâce aux indications d'Owen, les secours ont pu rapidement localiser le lieu du crash et tirer les malheureux de leur fâcheuse posture. «La réaction du second pilote et le fait qu'il soit resté sur place ont été d'une grande aide pour les garde-côtes», a fait savoir le lieutenant Joshua Murphy.

(L'essentiel/joc)