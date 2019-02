Elle lance en secret une collecte pour ses parents

«Je m'appelle Émilie, j'ai 15 ans et j'ai besoin de vous écrire par rapport à un sujet qui me tient à cœur: ma famille.» C'est ainsi que démarre le témoignage d'une jeune habitante de Madaillan (Lot-et-Garonne), petite commune du sud-ouest de la France, sur le site leetchi.com. Émilie y narre l'histoire de ses parents, des agriculteurs sur le point de perdre leur exploitation en raison de difficultés financières.

Dans l'espoir d'éponger les dettes de ses parents, soit une somme de 450 000 euros au total, l'adolescente a lancé en secret une récolte de fonds sur internet. «Je n'ai rien dit, ni à mon grand frère (...), ni à ma petite soeur. Pendant plusieurs jours, il n'y avait que 235 euros sur le site. Je me suis dit que ça ne marcherait pas, et puis un journaliste de La Dépêche m'a appelée. Il a fait un article et là, tout a démarré», raconte-t-elle dans Le Parisien.

Emballement médiatique

Depuis, les sollicitations médiatiques se sont enchaînées, déclenchant un énorme élan de solidarité. Dimanche soir, la cagnotte réunissait 188 000 euros. Avec des dons provenant du monde entier, comme celui de cette Australienne, qui déclare: «Chez nous, nos amis les fermiers souffrent beaucoup eux aussi.»

Mais ceux qu'Émilie a touchés en premier, ce sont ses propres parents. «Un soir, elle nous a convoqués dans le salon en nous disant qu'elle avait fait une bêtise. Moi, j'ai tout imaginé et quand on a vu sur l'écran de l'ordinateur tout cet argent, on a été bouleversés», confie sa maman.

(L'essentiel/gma)