Elle ignorait être enceinte, elle accouche en vol

«Hey évadons-nouuuuuuuuuus»: Mercredi matin sur Twitter, Lavinia Mounga trépignait à l’idée de quitter Salt Lake City (Utah) pour Honolulu (Hawaï). La jeune femme était bien loin de se douter qu’un événement inattendu allait bouleverser son existence. En plein vol, l’Américaine a en effet donné naissance à un petit garçon alors qu’elle ignorait qu’elle était enceinte. Malgré le caractère exceptionnel de ce genre d’événement dans un avion, le personnel a fort bien géré la situation et tout s’est bien passé. «Bouleversée de la meilleure des manières», a tweeté la jeune maman samedi.

L’histoire de Lavinia est devenue virale quand Julia Hansen, une autre passagère, a partagé une vidéo sur Tik Tok. «Un bébé vient de naître dans cet avion», a témoigné la jeune femme sur le réseau social. Les images de la jeune femme montrent les voyageurs en train d’assister avec effarement à la venue au monde du petit garçon. Plus tard, on peut les entendre acclamer la jeune maman et son bébé, escortés dans une chaise roulante hors de l’avion. «À ceux qui se demandent comment elle a pu voler en étant en fin de grossesse, j’étais assise à côté de son papa dans l’avion et il m’a dit qu’elle n’était même pas au courant qu’elle était enceinte», explique Julia.

Une infirmière de Kansas City a raconté sur Facebook cet incroyable moment: «Nous avons mis au monde un bébé de 26-27 semaines dans les toilettes de l’avion, au milieu de l’océan, avec trois infirmières de l’unité de soins intensifs néonatals, un assistant médical et un médecin de famille. Nous avons réussi à tenir trois heures avant de pouvoir atterrir, mais le bébé et la mère se portaient bien», a témoigné Lani Bamfield. Lavinia et son petit Raymond Kaimana Wade Kobe ont été transférés vers l’hôpital de Honolulu, dès l’atterrissage.

Porte-parole du département des Transports d’Hawaï, Jai Cunningham confirme que ce genre d’événement n’arrive pas souvent à bord d’un avion: «Ce n’est pas si courant évidemment, parce que la plupart du temps, une fois que les femmes en sont à un stade avancé de leur grossesse, les médecins leur déconseillent de faire de telles choses, parce que vous êtes dans un avion pendant cinq, six, sept heures…», indique-t-il. Sur Facebook, le papa de Raymond s’est fendu d’un très long texte dans lequel il remercie notamment les personnes qui ont aidé sa femme. Le jeune homme confie qu’il espère être le meilleur des papas. «Je suis nerveux, effrayé, stressé, excité et choqué à la fois», a-t-il écrit dimanche.

(L'essentiel/joc)