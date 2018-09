Une liste Pokémon se présente à Gand

Les fans des Pokémon et du jeu Pokémon Go pourront voter pour leurs idoles lors des prochaines élections communales, le 14 octobre. Une liste des Pokémon a en effet été déposée le plus sérieusement du monde devant les autorités.

Ce projet est parti d'une blague entre amis, comme le relatent plusieurs médias belges, dont la RTBF. Les candidats sont des amateurs du jeu Pokémon Go, qui disposerait d'une communauté importante dans la ville flamande. La liste, présentée sur un ton humoristique, ne propose en revanche aucun programme politique. Elle devrait cependant recueillir quelques voix, au moins celle des candidats eux-mêmes.