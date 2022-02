Elle a confondu la Caroline du Nord avec la Suisse

Voilà ce qui arrive quand on croit tout ce qu’on voit sur les réseaux sociaux. Olivia Garcia, une Américaine très active sur TikTok, en a fait l’amusante expérience mi-janvier. La jeune femme était en voyage en Caroline du Nord, aux États-Unis, avec son mari et sa belle-mère quand elle est tombée sur une vidéo virale sur le réseau social. Les images montraient un paysage montagneux, enneigé et féerique. En légende, on pouvait lire: «Gastonia, Caroline du Nord». Ravie de cette découverte, Olivia a convaincu sa famille de rouler une heure jusqu’à ce fameux endroit, qui semblait valoir le détour.

Le problème, c’est que la jeune femme n’a pas réalisé que l’auteur de cette vidéo a l’habitude de faire des blagues, faisant passer toutes sortes d’endroits spectaculaires pour un lieu se trouvant en Caroline du Nord. Dans ce cas bien précis, il s’agissait du célèbre village suisse de Lauterbrunnen, situé dans le canton de Berne. Une fois arrivée sur place, la malheureuse Olivia a bien dû admettre qu’elle était tombée dans le panneau. Pas de spectaculaires montagnes enneigées, mais une espèce de no man’s land où se succédaient les stations-service.

Bonne joueuse, Olivia a préféré en rire. Elle a filmé sa mésaventure et raconté sa gaffe sur… TikTok, bien sûr. «Nous avons tous rigolé face à cette situation. J’ai trouvé drôle le fait que je me fasse avoir par cette blague sur Gastonia», confie-t-elle à Inside Edition. L’Américaine, dont la vidéo a été vue plus de 545 000 fois, se défend d’être crédule, mais elle admet qu’elle n’effectue «pas toujours ses propres vérifications». L’auteur de la blague, lui, se dit surpris d’avoir à ce point réussi son coup: «Je me sens un peu mal qu’elle y soit allée, mais je ne dirais pas que tout est de ma faute», s’amuse-t-il.

(L'essentiel/joc)