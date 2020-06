Un nouveau musée met à l'honneur... le cure-​​dent!

À Laval, où l'on cultive le souvenir de l'auteur d'Ubu Alfred Jarry, le Musée mondial du cure-dent offre «une collection authentiquement fausse et réellement imaginaire» de 70 de ces objets, tous plus loufoques les uns que les autres. «Le musée mondial du cure-dent est né grâce, on peut le dire, à Alfred Jarry, Lavallois, qui sur son lit de mort a réclamé un cure-dent», explique François Béchu, responsable artistique de cette exposition à découvrir jusqu'au 30 juin.

Précurseur du surréalisme et du théâtre de l'absurde, Alfred Jarry (1873-1907) a donné à la langue française le terme «ubuesque». Jarry a fondé la «pataphysique», science des solutions imaginaires, dont se réclament les créateurs de cette exposition. Car, avec les mesures post-confinement et l'impossibilité d'ouvrir toutes les places dans le petit théâtre, la troupe de l'Échappée a préféré se lancer dans une rétrospective de cet objet du quotidien. Pour Claudine Orvain, à l'origine de cette collection classée en thématiques (les utilitaires, les décoratifs, les ludiques), «cet objet, qu'on retrouve sous différentes formes et sur tous les continents, a de l'avenir: on aura toujours besoin d'éviter le morceau de persil sur l'incisive».

«La vérité est dans l'imaginaire»

Parmi les cure-dents figure celui dit «de la mariée», orné d'une mini robe en dentelle blanche. Autre excentricité savoureuse, le «souflopyr», un cure-dent monté... sur une pompe. «Le résidu s'incruste, se bétonne, un simple cure-dent ne peut pas faire l'affaire. Vous pouvez perdre votre cure-dent préféré, là avec le Souflopyr, il y a un système de pressez-poussez qui va désintégrer le résidu et l'évacuer dans l'arrière gorge», explique savamment Mme Orvain. Mais on apprend (aussi) des choses très sérieuses sur cet objet.

Isabelle, une visiteuse, a un faible pour le cure-dent intégré dans le mégot d'une cigarette, «qui permet de fumer en se curant les dents. Pratique !». Pendant ce temps, dans son «atelier chirurgical du cure-dent», Claudine Orvain fabrique, à la demande d'un visiteur, un «cure-dents covid» fixé au milieu d'un masque. Dans ce doux délire artistico-pratique, François Béchu se fait le porte-drapeau de la phrase de Ionesco, selon lequel «la vérité est dans l'imaginaire». «Grâce à ce musée mondial, le cure-dent trouve un nouvel essor. Un essor artistique», plaide M. Béchu.

