Elle s'incruste sur la photo des jeunes mariés

Mark Ling (49 ans) et Mandy Cripwell (35 ans) venaient de célébrer leur mariage lorsqu'est venu le moment de la fameuse séance photos. Réunis dans un coin paradisiaque du Devon (sud-ouest de l'Angleterre), les jeunes mariés et leurs proches s'apprêtaient à prendre la pose quand ils ont failli trébucher sur une femme. En maillot de bain, confortablement allongée sur un linge, cette personne profitait d'un bain de soleil sans doute bien mérité. Et elle n'avait visiblement aucune intention de l'interrompre.

Le couple a poliment demandé à l'inconnue si elle pouvait s'enlever de là, mais elle a refusé, raconte DevonLive. Dépité, tout ce petit monde a été contraint de composer autour de cette dame pour prendre les photos.

«Sacrément irrespectueux»

Pas question en effet de renoncer à poser devant ce si joli carrousel. «Plus tard, le chauffeur de la limousine lui a de nouveau demandé de se déplacer et elle l'a fait, mais elle a laissé ses affaires au milieu», raconte Marcus, le fils du marié. Il ajoute, furax: «La moitié de Torquay fait ses photos de mariage dans ce jardin, elle aurait dû le savoir!».

Natalie, une invitée, a immortalisé cette scène surréaliste et ne s'est toujours pas remise de l'«impolitesse» de cette dame. «Je ne sais pas si le photographe a pu faire de bonnes images ou pas. Elle a fini par se lever après dix minutes, mais elle a laissé tout son bazar derrière elle. C'était sacrément irrespectueux», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)