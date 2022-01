Une photo de chien à la place du pass au restaurant

Les bars et restaurants sont-ils tous vertueux quant à l'application du pass sanitaire? Pas dans l'Alberta, province du Canada, où le restaurant The Granary Kitchen, dans la ville de Red Deer, a été fermé par les autorités sanitaires, vendredi dernier, rapporte CNN. En cause, une application très étrange des règles sanitaires en vigueur. Au lieu de faire scanner le QR Code exigé, les clients n'avaient qu'à afficher une photo aléatoire de leur téléphone.

Deux contrôleurs ont découvert le pot aux roses en faisant scanner une photo... de leur chien, en plus de leur pièce d’identité conformément à la loi. Dans cette province du Canada, les clients doivent fournir un certificat de vaccination, un test négatif de moins 72h ou une preuve d'exemption médicale. L'établissement s'est justifié sur Facebook en invoquant «des circonstances malheureuses ayant impliqué une hôtesse inexpérimentée» et a promis de se conformer aux règles en vigueur.

Le restaurant a finalement pu rouvrir ses portes ce lundi après avoir modifié son protocole et offert des formations à son personnel. «Les autorités de santé de l'Alberta ont été très satisfaites», s'est félicité l'un des propriétaires en espérant «des jours meilleurs» pour le secteur de la restauration.

(th/L'essentiel)