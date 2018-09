Walmart ne veut plus des symboles soviétiques

Le géant américain de la distribution, Walmart, s'est engagé à retirer de son offre les vêtements ornés de symboles soviétiques, après les accusations dont il a fait l'objet d'offenser la mémoire des victimes de la terreur stalinienne, ont annoncé mardi les autorités lituaniennes, à l'origine de l'initiative. «L'ambassadeur de Lituanie a reçu une réponse de Walmart: ils vont retirer les produits porteurs de symboles soviétiques», a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Rasa Jakilaitiene.

Des responsables et des émigrés lituaniens, lettons et estoniens, ont récemment adressé à Walmart des lettres ouvertes l'appelant à abandonner ces produits controversés. Le dictateur soviétique Joseph Staline a fait déporter plus de 275 000 Lituaniens en Sibérie entre 1940 et 1952, et 21 000 autres ont été tués dans les combats avec le mouvement de Résistance, selon le Centre de recherche lituanien sur le génocide et la Résistance.

Walmart vend des sweat-shirts à capuche rouge et des tee-shirts portant le symbole du marteau et de la faucille jaune avec l'inscription en cyrillique CCCP, sigle russe pour l'URSS. Décrit comme «cool» sur le site Web de Walmart, un sweat-shirt y coûte 29,95 dollars (25,70 euros) tandis que les tee-shirts sont vendus à 18,00 dollars. La chaîne Walmart est présente dans 28 pays mais ne s'est jamais installée dans les pays baltes ou les autres pays d’Europe orientale dominés autrefois par l’ex-Union soviétique.

(L'essentiel/afp)