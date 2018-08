La Grande Muraille de Chine est sur Airbnb

Pendant des millénaires, il était strictement interdit de passer la nuit sur la Grande Muraille de Chine. Jusqu’à ce qu’arrive Airbnb. Depuis quelques jours, la plateforme de sous-locataires compte l’ancien et vénérable monument parmi ses nombreuses autres options de logement, où passer une nuit ou deux à un prix raisonnable. Une occasion unique de réserver l’une des sept nouvelles merveilles du monde comme maison de vacances!

Aussi amusant que cela puisse paraître, il y a toutefois des restrictions. D’une part (et pour tous ceux ayant un peu de bon sens), l'accès à la totalité des 21 196 kilomètres n'entre pas dans l'offre d'hébergement, mais seulement l’une des petites chambres de la tour caractéristiques. De plus, seuls quatre heureux élus pourront profiter du panorama à 360 degrés et du ciel étoilé au-dessus de la Chine.

Dialogue interculturel avec package VIP

À cette occasion, Airbnb, en collaboration avec une équipe d’historiens et de conservateurs du patrimoine, lance un appel aux citoyens du monde entier pour répondre à la question de savoir pourquoi il est, aujourd’hui plus que jamais, important de briser les barrières entre les cultures, de nouer de nouvelles amitiés et de tisser de nouveaux liens. Avec cette action, la plateforme souhaite officiellement mettre l’accent sur l’impressionnante construction, sur l’histoire culturelle chinoise et promouvoir ainsi le dialogue interculturel.

Un concours est ouvert jusqu'au 11 août, il suffit de partager ses idées pour tenter sa chance. Les gagnants seront acheminés en avion et bénéficieront en complément du joli «logement», d’un package complet comprenant une visite guidée de la Muraille, des grands moments musicaux et culinaires et un traitement VIP tout particulier. Une expérience Airbnb différente!

