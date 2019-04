Qu'y avait-​​il donc de si marrant sur cet écran?

L'ambiance avait beau être tendue, mercredi au Parlement européen, cela n'a pas empêché Angela Merkel et Theresa May de rigoler un bon coup. La chancelière allemande et la Première ministre britannique ont été filmées en train de regarder une tablette avant d'éclater de rire, relève le Huffington Post.

Les deux dirigeantes ont ensuite montré l'écran au Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel et au président du Conseil européen Donald Tusk. Qu'est-ce qui a bien pu faire autant rigoler May et Merkel? Sur les réseaux sociaux, les spéculations ont fusé, toutes moins crédibles les unes que les autres, forcément.

«Les cheveux de Trump»

Trump's hair— Ipsi ???????????????? (@Ips_cali) 10 avril 2019

«May: Voici mon plan. Je vais présenter cet accord pour la 4e fois au Parlement britannique, en espérant que...

Merkel: *se fait littéralement pipi dessus de rire*»

May: So here's my plan. I'm going to take this deal back to parliament for a FOURTH time, and then hopefully....Merkel: *rightly pisses herself laughing* https://t.co/RnfqzcgQOZ— JfbC FTT (@joel80_sa) 10 avril 2019

«Jean-Claude Juncker en caleçon»

It's Jean-Claude Juncker in his boxers.— Christopher Gough (@Christo86984167) 10 avril 2019

En révélant la véritable raison du fou rire de Merkel et May, une journaliste de la BBC a quelque peu cassé l'ambiance: «Apparemment, la blague c'était une photo de May et de Merkel répondant à des questions dans leur parlement respectif cet après-midi, portant la même couleur de veste...», a expliqué Laura Kuenssberg.

IPAD NEWS! the gag was apparently a side by side pic of May and Merkel taking questions in their own parliaments this afternoon, wearing the same colour of jacket..... #brexitbantz, kind of— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 10 avril 2019

«La réalité est tellement nulle après les spéculations!»

how dull the reality after the speculation!— Giles MacDonogh (@GilesMacDonogh) 10 avril 2019

(L'essentiel/joc)