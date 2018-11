Le beau geste des invités pour la mariée malvoyante

C'est un mariage peu commun qui s'est déroulé dimanche à Maleny, une ville située dans le Queensland. Réunis pour assister à l'union de Stephanie Agnew et Robbie Campbell, les 54 invités ont reçu un accessoire peu banal avant la cérémonie. Un appareil photo? Des mouchoirs? Une partition? Rien de tout cela. Les convives se sont vu remettre des bandeaux, du même type que ceux que l'on porte pour se reposer dans l'avion.

Les invités n'ont rien vu de la cérémonie, et c'était totalement volontaire. L'idée était d'apporter soutien et solidarité à la mariée, atteinte de dystrophie des cônes. Stephanie, 32 ans, est malvoyante: elle n'arrive à distinguer que des formes claires ou sombres. Son mari Robbie, elle ne l'avait jamais vu. «Je connais sa carrure. Il mesure plus de 1 mètre 90, et moi un peu plus de 1 mètre 60. Il est donc beaucoup plus grand que moi. Je sais qu'il a des épaules larges, mais pour le reste je dois me fier aux descriptions», explique l'Australienne au «Daily Mail».

«Une vraie princesse en robe de mariée»

Les invités étaient enthousiastes à l'idée de vivre l'expérience comme la mariée et sa maman, atteinte de la même affection héréditaire. Tout avait été préparé de manière à ce que les autres sens des membres de l'assistance soient mis à contribution, de l'odeur des fleurs au hibou venu se poser sur le bras de Stephanie pour lui apporter les alliances. Robbie, lui, a été le seul à garder les yeux ouverts: «Je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Quand elle marchait dans l'allée, elle ressemblait à une vraie princesse en robe de mariée», se souvient-il.

Stephanie et Robbie se sont rencontrés en octobre 2016, alors qu'ils étaient voisins de palier depuis 18 mois. «Nous vivions à un 1,5 mètre l'un de l'autre mais je travaillais dans l'immobilier et lui dans la police, alors nous ne nous croisions jamais», raconte la trentenaire. Stephanie a commencé à perdre la vue vers l'âge de 19 ans. Elle a parfois du mal à vivre avec, mais ce qu'elle a vécu à son mariage lui a donné la force de se battre. L'Australienne espère que son expérience inspirera et soulagera les personnes qui souffrent du même mal. «C'est important de creuser au plus profond de soi et d'avoir en tête que la vie est difficile mais qu'il existe toujours des manières de s'en sortir», philosophe la jeune femme.

