Jugés pour avoir trop bossé au lieu d'élever leur fille

Un couple de parents, en Suisse, va prochainement comparaître devant la justice pour violation du devoir d’éducation. Selon le Ministère public, les deux adultes n’ont pas donné à leur fille, aujourd’hui âgée de 17 ans, «l’affection et la présence nécessaires à son épanouissement». Durant toute l’enfance de leur fille unique, ces époux quadragénaires aux revenus modestes auraient brillé par leur absence, en priorisant leur activité professionnelle.

Entre 2013 et 2017, la maman a travaillé sept jours sur sept aux côtés de son mari dans les deux commerces d’alimentation du couple. Durant cette période, le père a été incarcéré pendant six mois pour avoir téléchargé plus de 25 000 fichiers pédopornographiques. À son retour, l’épouse choisira de quitter le domicile durant vingt mois – y revenant moins d’une fois par semaine –, laissant sa fille à la responsabilité de son mari, suroccupé. Parallèlement à l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale contre le père, ayant récidivé, l’ado a été placée dans un foyer, une semaine après la fin de sa scolarité obligatoire, souffrant d’une grande solitude, d’une mauvaise alimentation et d’une hygiène insuffisante, comme le révèle Le Matin Dimanche.

(L'essentiel/FAZ)