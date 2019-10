Âgée de 44 ans, elle est enceinte de son... 22e enfant

Ce couple vit dans une maison de dix chambres et on comprend pourquoi. Sue Radford, une Anglaise de 44 ans a eu avec son mari Noel... 21 enfants. La mère vient même d'annoncer cette semaine sur YouTube qu'elle était enceinte de son 22e enfant. Le premier enfant de la plus grande famille du Royaume-Uni est né en 1989, alors que Sue n'était âgée que de 14 ans. Leur dernier enfant, une fille, a vu le jour l’année dernière. Dans le détail, les deux parents ont 11 filles et 10 garçons.

Après le neuvième, il était question que le couple s’arrête là. Mais il a changé d'avis. La famille, qui gère une boulangerie selon les médias britanniques, vit non loin de Manchester. Les Radford avaient fait l’objet d’une émission télévisée en Grande-Bretagne, intitulée «16 kids and counting». C’était en 2013. Désormais, ils donnent de leurs nouvelles via Instagram et YouTube. Ils racontent notamment comment ils font pour vivre.

À noter que le record du monde du plus grand nombre d’enfants appartiendrait à la première épouse d’un peintre russe, Feodor Vassiliev. Elle aurait mis au monde 69 enfants, entre 1725 et 1765, dont seize fois des jumeaux, sept fois des triplés et quatre fois des quadruplés.

(L'essentiel)