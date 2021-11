Elle pensait ne jamais revoir sa peluche préférée

Naomi, 6 ans, pensait ne jamais revoir son bien-aimé Teddy. La petite Éthiopienne établie à Jackson (Wyoming) était très attachée à cette peluche: ses futurs parents adoptifs la lui avaient envoyée en 2016, et la fillette avait partagé plusieurs voyages avec elle. Alors, quand Naomi a oublié son petit compagnon lors d’un séjour au parc national de Glacier (Montana) en octobre 2020, la fillette était inconsolable. Le lendemain, une amie de la famille a voulu retourner sur les lieux pour récupérer le nounours, mais il avait neigé et l’accès à la partie la plus haute du parc était fermé pour la saison.

La mort dans l’âme, Terri Hayden a déclaré l’oubli aux rangers du parc, espérant qu’une bonne âme confierait la peluche aux objets trouvés. Quelque temps plus tard, Tom Mazzarisi est tombé sur le nounours, trempé et laissé à l’abandon sur le bord d’un sentier. «En général, les objets qui n’ont pas une grande valeur monétaire sont jetés», explique le ranger à NBC News. L’employé ne savait pas que Teddy avait été officiellement porté disparu, mais pour une raison qui lui échappe, il n’a pu se résoudre à le jeter. La peluche a donc passé l’hiver bien au chaud dans le chalet de Tom, avant de prendre ses quartiers sur le tableau de bord de la voiture du ranger, en avril 2021.

Un petit miracle

«C’était une parfaite petite mascotte», raconte-t-il. Le nounours a eu un printemps et un été bien chargé, entre observation des loups et surveillance des ours traversant les routes. Pendant ce temps, du côté du Wyoming, la famille de Naomi n’avait toujours pas perdu l’espoir de retrouver Teddy. Sur Facebook, la maman de la fillette a lancé un nouvel appel désespéré: «Il a été à ses côtés pour tant d’étapes importantes. Mais il y a encore beaucoup d’autres aventures à vivre!» a-t-elle écrit. Déterminée à retrouver la précieuse peluche, Terri est retournée sur les lieux, en septembre dernier.

C’est là qu’un petit miracle est survenu: sur le pare-brise de la voiture d’un ranger, Teddy était là. Tom ne travaillait pas ce jour-là, mais ses collègues ont confirmé à Terri l’endroit où la peluche avait été retrouvée. Surexcitée, l’Américaine a pu récupérer le nounours et l’envoyer à Naomi, qui a enfin renoué avec son petit compagnon en octobre dernier. «C’est une histoire d’espoir et de gentillesse, et de gens qui ont œuvré ensemble. Elle a touché le cœur des gens, leur a donné de l’espoir. Elle leur a fait sentir qu’il y a du bon dans ce monde, et c’est ce que je crois», s’est émerveillé Ben, le papa de la fillette.

