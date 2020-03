Il réussit son permis et se loupe dix minutes plus tard

La joie d'un jeune conducteur aura été de courte durée. Tout content d'avoir réussi son permis de conduire, un automobiliste domicilié à Zunyi (sud-ouest) s'est précipité sur son téléphone pour lire les messages de félicitations envoyés par ses amis. Le problème, c'est qu'il était derrière le volant au moment de prendre connaissance de ces petits mots.

Une fois le jeune conducteur arrivé sur un pont étroit, la situation s'est compliquée, raconte le «Sun». «J'ai essayé d'attraper mon téléphone pour lire quelques messages alors que deux personnes me faisaient face sur le pont. Je suis devenu nerveux et j'ai tourné soudainement», explique l'individu, qui a fini dans la rivière avec sa voiture.

«J'ai dû donner des coups de pieds»

Heureusement, l'automobiliste a réussi à s'échapper de son véhicule avant qu'il ne coule. «Je ne pouvais pas ouvrir la portière côté conducteur alors j'ai dû donner des coups de pieds contre l'autre portière pour qu'elle s'ouvre. Sinon, je n'en serais jamais sorti», témoigne le jeune homme, qui s'en sort avec une épaule disloquée.

Des témoins ont porté secours au malheureux et lui ont donné des vêtements secs. La police a pu sortir la voiture de l'eau, et l'on ignore si le conducteur sera puni pour son accident, survenu le 21 février. En Chine, la sanction maximale pour l'utilisation du téléphone au volant est le retrait de deux points du permis de conduire et une amende de 26 francs.

(L'essentiel/joc)