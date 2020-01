Elle envoie un «nude» à ceux qui aident l'Australie

L'Australie est, depuis plusieurs jours, la proie d'incendies dévastateurs qui mobilisent désormais le monde entier. Pour soutenir l'action sur place et notamment le travail de titan des pompiers, les dons commencent à affluer. Une Américaine de 20 ans a trouvé un moyen original pour renforcer l'élan solidaire et motiver celles et ceux qui voudraient donner.

En échange d'une preuve de don «d'au moins 10 dollars» auprès d'une association de charité, Kaylen Ward promet d'envoyer au donateur une photo d'elle nue. Pour renforcer son projet, elle a ouvert des profils sur Twitter et Instagram (qui a été rapidement supprimé) appelés «The naked philanthropist» (La philanthrope nue), sur lesquels elle lance un appel et relaye une liste d'organisations et d'associations caritatives officielles.

500 000 dollars en deux jours

La démarche ne fait pas l'unanimité et la jeune femme a même déjà été la cible de harcèlement et de tentatives de fraude. Mais elle explique que sa famille a été victime des incendies en Californie en 2018 et que l'urgence de la situation en Australie nécessitait de frapper fort au delà de la couverture médiatique. Kaylen Ward avance même avoir déjà permis de récolter «500 000 dollars en deux jours». Face au succès, elle serait même épaulée pour gérer les contenus et vérifier la véracité des dons.

Certains initiés auront peut-être reconnu l'Américaine, qui monnayait déjà auparavant des photos d’elle à caractère sexuel.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

(nc/L'essentiel)