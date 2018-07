Combien de couples pour peupler une exoplanète?

6 300 ans. C'est le temps qu'il faudrait pour se rendre, à bord d'un vaisseau spatial, sur la planète potentiellement habitable la plus proche actuellement connue: Proxima B. Conséquence: plusieurs générations sont nécessaires pour relier l'exoplanète depuis la Terre. Selon deux chercheurs français, au moins 49 couples devraient embarquer à bord de la navette.

Afin de peupler un autre système solaire, l'équipage devrait vivre dans le vaisseau sur plusieurs générations. Ce qui implique que les personnes envoyées dans l'espace devraient se reproduire, écrivent Frédéric Marin de l'Université de Strasbourg et Camille Beluffi, de l'entreprise de recherche CASC4DE, dans le Journal of the British Interplanetary Society.

Rayons cosmiques

Le choix de l'équipage se révélerait crucial. Les responsables devraient non seulement prendre en compte le nombre de femmes et d'hommes, leur âge, leur espérance de vie, leur taux de fertilité et la capacité maximale de la navette spatiale. Des règles très strictes concernant la cohabitation devraient par ailleurs être établies. Dans leur simulation sur ordinateur, les chercheurs n'ont pas toléré l'inceste et fixé l'âge de reproduction entre 32 et 40 ans.

Frédéric Marin et Camille Beluffi ont même inclus dans leurs calculs une grosse catastrophe après 2 500 ans, qui tuerait 30% de l'équipage. Certains points n'ont néanmoins pas pu être éclaircis, comme, notamment, l'effet des rayons cosmiques sur les personnes. L'exoplanète Proxima B tourne autour de l'étoile Proxima Centauri, qui se trouve à environ 4,2 années-lumière de la Terre. Une année-lumière correspond à environ 9,5 billions de kilomètres.

(L'essentiel/ats/ofu)