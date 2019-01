Il échappe à l'assaut d'un requin, qui avale sa GoPro

John Hornback a eu beaucoup de chance. Alors qu'il effectuait une plongée sur les côtes du Belize pendant la période de Noël, l'homme a tout à coup été attaqué par un requin, qui s'en est pris à... sa GoPro. La vidéo relayée sur Facebook fait froid dans le dos. On y voit un requin qui nage tranquillement parmi les plongeurs. L'un deux agite d'ailleurs un bâton au bout duquel pend un poisson mort pour attirer la bête, qui, elle, ne semble que peu intéressée. Celle-ci examine l'appât avant de changer brusquement de direction et de foncer vers John qui filme la scène, comme le relaie The Mirror.

Les images montrent alors le requin qui se rapproche de l'objectif, ouvre la gueule et puis tout devient noir. On comprend alors que l'animal vient d'engloutir la GoPro du plongeur. Heureusement pour ce dernier, le mets n'est pas au goût du prédateur qui relâche rapidement la caméra avant de s'en aller nager plus loin. Finalement, plus de peur que de mal pour John, ainsi que pour sa GoPro, qui apparemment n'a pas trop souffert.

(L'essentiel/dri)