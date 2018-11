Un cancer du sein a été détecté par un chat

Michelle Pierson a adopté une chatte, l'an dernier à Albany, dans l'État américain de l'Oregon. Ce petit animal nommé Mia lui a peut-être sauvé la vie. «Nous étions couchés dans notre lit, mon mari et moi. Tout d'un coup, Mia est arrivée et a reniflé mon sein droit, raconte l'Américaine âgée de 48 ans à la chaîne KGW8. Ensuite, elle m'a regardée dans les yeux. Elle a répété ce geste plusieurs fois». Michelle a alors compris que son animal essayait de lui dire quelque chose.

Inquiet, son mari a examiné le sein de son épouse et remarqué une bosse, écrit 7 sur 7. Il l'a encouragée à aller voir son médecin. Quelques jours plus tard, le spécialiste lui a expliqué qu'elle avait un cancer du sein. «Je suis en pleine bataille en ce moment», explique Michelle. Cette dernière pense qu'elle l'aurait déjà perdue si sa petite chatte ne l'avait pas prévenue. «Puisque la maladie a été détectée tôt, mes chances de guérison sont plus grandes», confie l'Américaine.

Michelle raconte que maintenant, elle traite Mia comme une petite princesse et la chouchoute comme il se doit. Le mari de Michelle est persuadé que la petite chatte a sauvé sa femme, qu'elle ait détecté ce cancer ou pas. «Elle a attiré son attention sur cet endroit-là, alors pour moi, Mia lui a sauvé la vie», estime Will.

(L'essentiel)