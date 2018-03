Justin Trudeau les fait toutes et tous tomber

Une scène cocasse s'est déroulée vendredi lors de la nommination de la nouvelle patronne de la Gendarmerie Royale du Canada. Alors que le Premier ministre Justin Trudeau venait de donner la parole à Tammy Patterson, première femme à accéder à ce poste, deux cadets qui se trouvaient au garde-à-vous derrière l'estrade se sont successivement évanouis. «Je pense qu'ils vont bien», a tenté de rassurer la nouvelle cheffe de la police, selon CBCNews.

Les figurants étaient en place, dans leur célèbre uniforme rouge, depuis un peu moins d'une heure lorsque l'incident est survenu. Il est «très fréquent» que des agents s'évanouissent lors de défilés, a affirmé la sergente-major aux journalistes présents sur place. «Tu es immobile, le sang ne circule plus, il ne monte plus jusqu'à ton cerveau et ton cerveau te dit de t'évanouir», a-t-elle simplement précisé.

La même péripétie avait rendu un soldat de l'armée suisse mondialement connu. Le militaire s'était effondré au moment où François Hollande, alors président de la France, passait en revue les troupes helvétiques à Berne, en avril 2015.

(L'essentiel/afp)