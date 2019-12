Il se croit en Allemagne et fonce sur l'autoroute

Il voulait faire la course des bolides électriques. Un youtubeur français s'est amusé à suivre une Tesla Model S avec une Porsche Taycan, elle aussi 100% électrique. L'homme qui travaille pour divers magazines automobiles s'est filmé sur la route. Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, retirée depuis, mais dont vous pouvez voir un extrait ci-dessus, on l'entend dire: «Nous sommes ici sur une autoroute sans limitation de vitesse. Une Tesla Model S est devant nous et nous n'avons aucun problème à la suivre à une vitesse de 250 km/h».

Le problème est que l'homme se croyait sur une autoroute allemande, mais il se trouvait en réalité en Autriche, selon la presse locale. En effet, les panneaux de circulations indiquent que les deux bolides roulaient sur l'A14 entre Dornbirn et Hohenems. En Autriche, la vitesse maximum autorisée sur les autoroutes est de 130 km/h. Le conducteur qui filme son compteur montre bien qu'il roule, au moins pendant quelques secondes, à 250 km/h, soit 120 km/h au-dessus de la limitation.

L'homme qui avait diffusé son test sur YouTube n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de nos collègues de 20 Minuten. La police autrichienne, informée par les diverses publications dans les médias, explique connaître l'auteur de la vidéo. Une enquête a été ouverte. En Autriche, l'homme risque un retrait de permis d'au moins six mois et une amende pouvant s'élever à plus de 2 000 euros.

