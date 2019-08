Un goûter d'anniversaire dans un funérarium

On pourrait croire que l'histoire sort tout droit d'un film et pourtant elle s'est déroulée ce week-end dans la région de Charleroi, en Belgique. Samedi soir, une famille se recueillait auprès d'un proche décédé dans un funérarium. Vers 18h, plusieurs personnes se sont rendues sur place, munies de ballons et de cadeaux. L'entreprise funéraire y a, en réalité, organisée une fête d'anniversaire pour leur petite fille.

Les proches du défunt, sous le choc, ont préféré changer de funérarium mais restent mécontents, «c’est scandaleux, et totalement irrespectueux, racontent-ils à la DH, ils sont passés à côté de la salle où se trouvait la dépouille pour aller faire la fête».

«On voulait avoir de la place pour faire l’anniversaire de la petite»

La société funéraire s'est justifiée auprès du quotidien belge en évoquant un problème de place, «on habite dans un petit appartement au-dessus du funérarium, et on voulait avoir de la place pour faire l’anniversaire de la petite, avec un gâteau et quelques invités. Normalement, il n’y a plus personne après 18 h. Et c’est notre salle de réception qui a été utilisée, la même que celle où on sert des sandwichs et du café aux familles des défunts. (...) On n’a pas fait d’esclandre, on n’avait pas la musique à fond. Juste des invités et une table pour découper le gâteau».

Un incident qui a eu plusieurs répercussions sur le deuil de la famille, puisque le corps a été transféré dans une autre chambre funéraire. «L’enterrement ne pourra se faire que mercredi à cause de toute cette histoire. Tout est retardé, évoque un proche du défunt. Ça n’est pas normal ce genre de choses!». «Je me suis excusé auprès de la famille, j’ai présenté mes regrets, a confié une personne du funérarium, et je comprends tout à fait qu’ils ne trouvent pas cela normal. Je ne sais pas quoi faire d’autre, à part m’excuser…».

(mm/L'essentiel)