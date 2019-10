Sa mâchoire s'arrache en chutant d'un cheval

Emily Eccles revient de loin. Partie se promener à cheval avec un ami et sa famille, près de Baslow, en août dernier, l'adolescente britannique a vécu une chute pour le moins traumatisante. Effrayée par le bruit d'un pot d'échappement, sa monture part au galop et s'élance le long d'un sentier de campagne. Emily perd ses étriers et tombe du cheval, dans sa chute sa tête heurte un poteau en bois.

C'est alors que l'adolescente découvre qu'une partie de son visage s'est pratiquement détachée. Son menton et sa mâchoire sont restés suspendus par un centimètre de peau. Elle se souvient avoir attrapé quelque chose de rouge qui pendait devant son visage pendant sa chute. «J'ai juste regardé vers le bas et je me suis dit, "Je ne sais pas ce que c'est"», raconte Emily au «Sun». Avant d'ajouter: «J'ai vu des dents et des os et je me suis dit: "C'est ma mâchoire?"»

Comme les pires blessures de guerre

L'adolescente est emmenée à l'hôpital pour enfants de Sheffield, tenant ce qui reste du bas de son visage dans ses mains. À son arrivée, les médecins constatent qu'elle présente un trauma similaire aux pires blessures, du jamais vu en dehors d'une zone de guerre. Le chirurgien spécialiste de la reconstruction faciale, Ricardo Mohammed-Ali a opéré le visage de la jeune femme durant cinq heures et demie.

Une intervention qui a été un tel succès que l'adolescente a pu retourner à l'école à peine un mois après l'accident. Deux mois plus tard, les cicatrices d'Emily s'estompent de jour en jour. La jeune anglaise espère réussir à persuader ses parents de la laisser remonter à cheval. La mère d'Emily n'en revient toujours pas. «Après six jours, les bandages ont été enlevés», confie-t-elle au Sun.

Quelques jours après l'accident, les parents, qui se sont rendus sur les lieux de l'accident, ont découvert un pic en métal juste à côté du point d'impact. «Le chirurgien a dit qu'un centimètre de plus aurait été catastrophique», confie la maman, très émue.

(L'essentiel/lhu)