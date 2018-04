Le pape François a béni une Formule Electrique

Le pape François a béni mercredi dans la cité du Vatican une monoplace de Formule Electrique, selon des photographies dévoilées par le Saint-Siège. La bénédiction matinale s'est déroulée juste devant la résidence où vit le pape, en présence d'une cinquantaine de personnes. Une course urbaine de Formule E sera organisée pour la toute première fois à Rome samedi. Le tracé du circuit, long de 2,84 kilomètres, ne passera pas à proximité du Vatican mais plus au sud de la ville, dans le quartier Esposizione Universale Roma.

Le patron du championnat, Alejandro Agag, le Président de l'Automobile Club d'Italie, Angelo Sticchi Damiani et une dizaine de pilotes ont néanmoins profité de l'événement pour se rendre au Vatican et rencontrer le Pape François. Celui-ci a ainsi donné sa bénédiction à la monoplace officielle du championnat. Jean-Eric Vergne, leader du championnat, était sur place et a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

Fin 2017, le pape avait déjà béni une voiture de sport blanche Lamborghini Huracan offerte par la marque italienne et qui devait être mise aux enchères pour financer des projets caritatifs. Dans le passé, François avait aussi reçu une Harley Davidson.

It was an honour to meet Pope Francis at the Vatican this morning. What a great memory – Thank you for your blessing ahead of the #RomeEPrix this weekend#ABBFormulaE #JEV25 pic.twitter.com/XScZKpQs3l