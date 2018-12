Les cheveux de Miss Afrique prennent feu

Jeudi dernier, lors de l'élection de Miss Afrique 2018 au Nigéria, un incident a failli tourner au drame. Alors que Dorcas Kasinde, Miss Congo, venait d'être couronnée, des feux d'artifices ont été déclenchées.

Problème: des étincelles ont été projetées sur les cheveux de la reine de beauté congolaise, qui ont commencé à s'embraser. Heureusement, des spectateurs se sont précipités sur scène pour éteindre le feu.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

Calabar I fear pic.twitter.com/Gm5Cz01ofp