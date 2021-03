Elles accouchent le même jour au même endroit

Le terme était prévu ce week-end. Mais les choses sont allées plus vite que prévu aussi bien pour Rachel (35 ans), responsable RH, que pour Pascale (37 ans), active dans le marketing. Le 4 mars, les deux sœurs ont accouché dans une clinique de Fribourg, en Suisse. C’est l’aînée, arrivée la veille d’Estévenens (FR) pour un contrôle, qui a ouvert le bal aux alentours de 2h30 du matin en découvrant les joies de la maternité avec Rose. Un peu plus tard, alors qu’elle dormait avec son bébé, elle se retrouve avec une voisine de chambre venue de Vuadens (FR): sa sœur cadette. Vers 19h15, Rachel a accouché de Jana, son deuxième enfant.

Dès l’entame de leur grossesse, les deux sœurs avaient remarqué un clin d’œil du destin. «Tout au début, notre gynécologue nous a appris que nos deux bébés avaient été conçus le même jour. C’est ainsi que nous avons décidé de faire une annonce commune à nos parents», se souvient Pascale. «Tout s’est fait naturellement et par hasard», murmure le compagnon de Rachel, qui veille à ne pas réveiller Jana.

«Ce cadeau de synchronicité nous émeut»

Pour les grands-parents, c’est l’apothéose. Maman de Rachel et Pascale, Hélène se souvient de ce jour de l’été passé où ses deux filles sont venues célébrer l’anniversaire de leur papa en compagnie de leurs conjoints, dans la maison familiale. «Une avait un t-shirt où c’était inscrit «Bébé 1», une autre «Bébé 2» et Leni (2 ans et demi), la fille aînée de Rachel, avec la mention «Sister et cousine». Pour les conjoints, c’était «Dad». Ce cadeau de synchronicité nous émeut. À cause de la situation sanitaire, nous n’avons pas encore pu serrer nos petites-filles dans nos bras. Mais nous savourons les instants partagés sur Facetime et apprécions beaucoup ce clin d’œil de la vie», a réagi Hélène.

Ses deux filles, elles, se disent «sous la bonne étoile» de leur grand-maman maternelle, Leni, qui aurait fêté ses 100 ans en février passé.

(L'essentiel/Abdoulaye Penda Ndiaye)