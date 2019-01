Première classe au prix de l'éco sur Cathay Pacific

La compagnie aérienne a mis en vente sur son site Internet, dans la nuit du Nouvel An, des billets de première classe et de classe affaire, pour des vols reliant le Vietnam et l'Amérique du Nord, à 670 dollars l'aller-retour, d'une valeur de 16 000 dollars en première classe et de 4 000 à 6 000 dollars en classe affaires. Il a fallu deux jours à Cathay Pacific pour reconnaître publiquement son erreur, mercredi, indiquant que les acheteurs de ces billets auront malgré tout la chance de voyager à ce tarif exceptionnel.

«Nous avons fait une erreur mais nous avons hâte de vous accueillir à bord avec ces billets», a écrit la compagnie aérienne sur Twitter, faisant de cette erreur une «TRÈS bonne surprise "spéciale" Jour de l'An». Un porte-parole de Cathay a refusé de préciser combien de billets bradés avaient été vendus. Wang Guanran, qui tient un blog dédié au voyage et écrit sous le pseudonyme «Dominicus» sur hktravelblog.com, a raconté qu'il travaillait très tôt le matin du 1er janvier, lorsqu'il a repéré, vers 5h à Hong Kong, que des sites Internet alertaient sur des vols à des tarifs défiant tout concurrence.

En deux heures, et avant que la fonction de recherche du site Internet ne cesse de fonctionner, il a pu se jeter sur cinq allers-retours en première classe entre le Vietnam et New-York pour 840 dollars chacun, et un vol en classe affaires pour 699 dollars. «J'ai été très chanceux», a-t-il dit. «La plupart des gens à Hong Kong dormaient après le réveillon, ils ont totalement raté cela». Selon lui, ce sont surtout les Européens et Nord-Américains qui ont pu en profiter, car ils étaient encore éveillés.

(L'essentiel/afp)