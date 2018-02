Un wallaby a sauté dans le port de Sydney

Les rotations de ferries vers le quartier de Manly, célèbre pour ses plages, ont brièvement été suspendues après que des passagers de l'un d'eux eurent repéré puis sauvé le marsupial à l'aide d'une corde. Le wallaby, animal qu'on voit rarement nager, souffre de légères égratignures à une patte et devrait être relâché dans la nature dans les prochains jours, a déclaré à l'AFP Jodie Lewis, volontaire au parc animalier Sydney Wildlife.

Elle a estimé que le wallaby avait passé une trentaine de minutes dans l'eau. Des témoins lui ont affirmé que l'animal avait auparavant été poursuivi par un chien errant.

Australia: @manlyfastferry saving our wildlife - one tired wallaby at a time. pic.twitter.com/m7tHmYwvbO

SKIPPY DIP: A distressed wallaby has been pulled from the water in Sydney Harbour by crew on board a Manly ferry. #TenNews

READ MORE: https://t.co/4vWCyyvTe6 pic.twitter.com/l6BDRffYyw