Hamster rôti et fromage d'asticots dans un musée

Hamster rôti, fromage grouillant d’asticots, foie gras ou vin de souriceaux... À Malmö, un musée de la Nourriture dégoûtante présente des recettes déconcertantes pour certains visiteurs peu habitués à de telles concoctions. Il s’agit en fait d’une exposition imaginée par le créateur du musée des Échecs, Samuel West, et proposée pour trois mois dans les anciens abattoirs, jusqu’au 27 janvier.

«L’idée est de permettre aux gens d’explorer le monde de la nourriture et de se rendre compte des biais culturels», dit le directeur, Andreas Ahrens. «Le dégoût, c’est toujours subjectif. Il dépend de ce avec quoi on a grandi. C’est comme si l’on avait été endoctriné». L’exposition présente époisses, homard, escargots et bonbons gélatineux, plus courants en Europe que les têtes de lapin ou le jus à l’œil de mouton, également exposés avec d’autres recettes qui semblent parfois tout droit sorties d’un grimoire de sorcière.

Le visiteur est prévenu dès l’entrée: son estomac pourra être retourné lors de ce tour du monde express de spécialités plus ou moins incongrues, relevant autant de la tradition que de l’ultra-malbouffe. Parmi eux, l’inénarrable Su Callu, fromage sarde présenté dans une tripe séchée qui laisse dans la gorge de longs relents d’ammoniaque. Le billet d’entrée n’est autre qu’un sac à vomi, afin de parer à toute éventualité en cas de haut-le-cœur du visiteur, lors de ce parcours culinaire vraiment décapant.

(L'essentiel/afp)