Les premiers pas d'un robot géant de 18 mètres

Enfin! Après six ans de chantier dans le port de Tokyo, le robot de 18 mètres a bougé pour la première fois: il s'est agenouillé avant de lever le bras droit et d'étendre deux doigts. Une prouesse pour ce mastodonte de 18 mètres de haut, pesant 25 tonnes. La vidéo - diffusée à la vitesse x4 - a été vue plus de 5,6 millions de fois et fait sans doute rêver tous les amoureux des dessins animés japonais.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

Le robot a été construit à l'occasion des 40 ans de Mobile Suit Gundam, une série culte japonaise des années 70 (plus populaire que Star Wars au Japon) et devait être présenté en octobre à l'inauguration de la Gundam Factory Yokohama, une sorte de parc à thème dédié à la série. Mais coronavirus oblige, cette ouverture a été reportée.

À noter que Gundam est si célèbre au pays du Soleil levant que les autorités japonaises avaient prévu d'en envoyer une réplique dans l'espace, à l'occasion des JO-2020, repoussés depuis à 2021.

(L'essentiel)