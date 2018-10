Elle portait le bon maillot, il finit par l'épouser

Il y a cinq ans, un jeune homme avait pris l'avion en arborant les couleurs de sa franchise de NHL favorite, avec le nom du joueur Joe Pavelski derrière. Cela tombait bien, puisqu'une demoiselle avait embarqué dans le même vol avec le paletot de son coéquipier Brent Burns. Forcément, il n'a pu faire autre chose que d'aller engager la conversation et de «refaire le match».

Comme bien souvent, parler de sport peut se révéler une aventure infinie, et c'est sans doute ainsi que cette relation va évoluer, puisque les deux supporters des San Jose Sharks se sont finalement dit «oui», après avoir longuement parlé de hockey. Une belle histoire partagée sur Reddit, qui a enchanté les lecteurs de ce site web communautaire d'actualités sociales.

«Il y a cinq ans, dans un avion, j'ai aperçu une fille portant un chandail des Sharks, et nous avons engagé une conversation à propos de notre équipe préférée. Aujourd'hui, j'ai épousé cette fille», a posté le Californien, sur la plateforme, ce qui a engendré plus de 500 commentaires joyeux pour ce jeune couple. Espérons qu'ils vivront heureux et qu'ils auront beaucoup d'enfants hockeyeurs.

(L'essentiel)