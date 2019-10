Son bébé dort «à moitié nu sur du carrelage froid»

C'est la directrice de l'établissement à Rhode-Saint-Genèse et puéricultrice elle-même qui a envoyé la photo à la maman, a déclaré cette dernière à la presse belge. Selon la puéricultrice, la petite fille se serait endormie à même le sol en jouant alors qu'elle était partie fumer. Estimant l'instant «mignon» et «innocent», elle aurait pris une photo et l'aurait envoyée à Alexandra Van Rossum, la maman. D'après elle, son bébé serait resté pas moins de 45 minutes dans cette position.

«Pour se rendre compte que le petit être le plus précieux que vous avez est laissé de côté, endormi sur le sol, face contre terre, a moitié nue sur du carrelage froid!!!! Et que va faire cette société maintenant?? Je suis bien curieuse et en même temps furieuse, dégoûtée,... où est l’humain, où sont toutes les personnes qui se soucient du bien être des autres?», s'indigne-t-elle.

«Pas lieu de fermer la crèche pour l'instant»

Alexandra Van Rossum et sa compagne ont immédiatement signalé l'incident auprès de l'agence responsable de la gestion de nombreuses crèches en Flandre. Pour les parents, c'est le fait que l'enfant se soit endormi sans surveillance qui rend la situation encore plus grave.

Nele Wouters, porte-parole de l'agence, confirme la déposition d'une plainte auprès de l'établissement. «Nous déplorons la médiatisation de l'incident, car cela rend le suivi du dossier plus difficile. Nous cherchons à savoir ce qui s'est réellement passé mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de fermer la crèche. Il va de soi que la sécurité et le bien-être des enfant sont prépondérants. Une enquête est en cours et des mesures seront prises si nécessaire», réagit-elle.

(L'essentiel)