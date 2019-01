«Nous ne sommes pas prudes, mais c'était fou»

Cruise ship couple find a crew member having sex in their cabin bed https://t.co/EgeKh0CkKB pic.twitter.com/3QYnX3Jkc0— Newsweek (@Newsweek) 21 janvier 2019

Bobby et Mary Jackson garderont un souvenir tout particulier de leur croisière entre Singapour et la Thaïlande. Tout juste montés à bord d'un paquebot de la Norwegian Cruise Line, les deux Britanniques se sont naturellement dirigés vers leur cabine pour y prendre leurs quartiers. Surexcitée à l'idée de vivre sa toute première croisière, Mary a eu droit à un brutal retour sur terre: en ouvrant la porte de sa chambre, elle est tombée sur deux personnes en pleine partie de jambes en l'air.

«J'étais horrifiée. Il y avait un homme et une femme en train de faire l'amour sur le lit de notre cabine. J'ai immédiatement refermé la porte», raconte la Britannique de 62 ans au Sun.

L'employé qui accompagnait le couple a signalé l'incident à son supérieur. «Nous ne sommes pas prudes, mais c'était ridicule. J'étais traumatisée et il m'a fallu boire un verre d'eau», se souvient la voyageuse. A peine remis de ses émotions, le couple est retourné dans sa cabine un peu plus tard, mais l'homme était toujours là. «Deux membres de l'équipage ont fini par le convaincre de partir. Je leur ai demandé s'ils le connaissaient et ils m'ont répondu qu'il travaillait sur le bateau», décrit Bobby.

Elle tombe malade

Après ce départ en fanfare, les sexagénaires n'étaient pas au bout de leurs peines. En guise de compensation, ils n'ont eu droit qu'à un bon de 100 livres sterling à dépenser à bord. Pour ne rien arranger, Mary est tombée malade deux jours plus tard et a dû passer la majeure partie du voyage dans sa cabine.

«Le docteur du bateau m'a donné des antibiotiques et j'ai reçu l'ordre d'éviter le soleil», raconte la Britannique. Une fois rentrés chez eux, Mary et Bobby ont écrit à la compagnie basée en Floride, qui leur a proposé un bon de 200 livres sterling valable un an, à faire valoir sur leur prochaine croisière.

Contactée, Norwegian Cruise Line assure qu'une enquête interne a été menée, que les «sanctions adéquates» ont été prises, et que le couple a été contacté afin de trouver un terrain d'entente.

(L'essentiel/joc)