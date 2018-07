Une église met Jésus et sa famille en cage

Pour sensibiliser l'opinion américaine sur les conséquences de la politique d'immigration de Donald Trump, une église d'Indianapolis n'a pas lésiné sur les moyens. Christ Church Cathedral a tout simplement décidé d'enfermer dans une cage, exposée dans la cour de l'église, des sculptures de Jésus, Marie et Joseph, rapportent nos confrères de BFMTV.

«Nous avons dévoilé notre campagne #EveryFamilyIsHoly (Chaque famille est sainte), conçue pour attirer l'attention sur les atrocités humanitaires découlant des politiques d'immigration «zéro tolérance » de notre pays, aussi bien à la frontière qu'ici-même, à Indianapolis. L'icône de la campagne, la Famille Sainte en détention, est maintenant sur la pelouse de la cathédrale», indique le doyen de l'église, Stephen Carlsen dans un communiqué publié sur le site Internet de l'institution.

Christ Church Cathedral in Indianapolis has Jesus, Mary and Joseph held in detention as part of its #EveryFamilyisHoly campaign. "Jesus, Mary and Joseph were homeless and fled danger to seek asylum...the Holy Family today calls us to stand with all families seeking safety." pic.twitter.com/FNZDZROYhH— Haleigh Hoffman (@HaleighHoffman) 3 juillet 2018

Aux États-Unis, des familles entières qui ont franchi illégalement la frontière sont arrêtées puis séparées, les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Depuis le 5 mai, plus de 2 300 mineurs ont été séparés de leurs parents migrants.

Si le religieux a choisi d'enfermer la famille du Christ dans une cage grillagée, cela ne relève en rien d'un hasard. «Jésus, Marie et Joseph étaient sans abri et ont fui le danger pour demander l'asile», explique Carlsen. «La Famille Sainte nous appelle aujourd'hui à soutenir toutes les familles en quête de sécurité et d'avenir pour leurs enfants. Nous ne resterons pas là pendant que des enfants sont enlevés à leurs parents».

Et quand ont lui demande jusqu'à quand la campagne durera, Carlsen répond par une autre question: «Jusqu'à quand allons nous retenir des enfants indéfiniment?».

